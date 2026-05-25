Сергей Разумовский

Полузащитник Кривбаса Андрусв Араухо попал в сферу интересов клуба французской Лиги 1. Об этом сообщает «ТаТоТаке».

Предварительный интерес к 22-летнему венесуэльскому опорнику проявила Тулуза. Французский клуб завершил текущий сезон Лиги 1 на 10-м месте. В то же время конкретных предложений от украинских топ-клубов по Араухо Кривбас пока не получал.

Полесье находится в поиске легионера на позицию опорного полузащитника, однако предметных переговоров по игроку Кривбаса пока нет. Динамо, в свою очередь, не рассматривает трансфер Араухо как приоритетный, поскольку в клубе не хотят ограничивать игровое время для Владимира Бражко и Николы Михайленко.

ЛНЗ также вряд ли сможет претендовать на венесуэльца из-за финансового аспекта. Клаусула Араухо составляет 3 миллиона евро, а сумма, близкая к этой, слишком высока для черкасского клуба. Кроме того, зимой ЛНЗ уже подписал Адама Якубу. В настоящее время в УПЛ Араухо фигурирует только в расширенном шорт-листе Металлиста 1925.

Напомним, Кривбас завершил сезон ничьей с вице-чемпионом прошлой кампании.