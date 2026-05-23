Александрия и Кривбасс сыграли вничью в матче УПЛ
Команда Патрика ван Леувена завершила чемпионат на шестой позиции турнирной таблицы
11 минут назад
Александрия сыграла вничью с криворожским Кривбассом в матче заключительного тура Украинской Премьер-лиги.
В первом тайме хозяева забили усилиями Булецы, однако после просмотра системы VAR взятие ворот было отменено из-за офсайда.
Счет в поединке на 68-й минуте открыл форвард Кривбасса Джоэль Майя, которому ассистировал Бутенко, появившийся на поле две минуты ранее. Александрия отыгралась на 85-й минуте благодаря точному удару Родригеса.
УПЛ. 30-й тур
Александрия – Кривбасс – 1:1
Голы: Родригес, 81 – Майя, 70
Александрия завершила чемпионат на 15-й позиции турнирной таблицы. Кривбасс финишировал на шестом месте.
