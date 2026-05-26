Сергей Разумовский

Полузащитник Карпат Амбросий Чачуа может продолжить карьеру в Вересе. Об этом сообщает Sport.ua.

Ровенский клуб является одним из трех претендентов на 32-летнего футболиста. Для самого Чачуа этот вариант является особенным, ведь именно в детско-юношеской школе Вереса он начинал свой футбольный путь. В 2009 году, когда ему было 15 лет, он перешел в систему Карпат.

Действующий контракт игрока с львовским клубом действует до 30 июня, однако договоренностей о его продлении пока нет. После фактического объединения Карпат с Рухом конкуренция за место в составе может возрасти, поэтому не исключено, что клуб не сделает ставку на опытного хавбека.

В завершившемся сезоне Чачуа провел все 30 матчей Карпат, забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи. Также пять раз он выводил команду на поле с капитанской повязкой. По данным Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 600 тысяч евро.

В сезоне 2025/26 Карпаты заняли девятое место в чемпионате Украины, набрав 41 очко. Верес завершил сезон на 11-й позиции с 31 баллом.

Ранее сообщалось, что вратарь Карпат перейдет в клуб-участник Лиги чемпионов.