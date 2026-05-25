Вратарь Карпат перейдет в клуб-участник Лиги чемпионов
Украинец подпишет соглашение со Славией
около 3 часов назад
Фото: ФК Карпаты
Вратарь Карпат Назар Домчак продолжит карьеру в чемпионате Чехии. Пражская Славия уже завершила сделку по трансферу 19-летнего украинского голкипера. По информации инсайдера Фабрицио Романо, сумма перехода составит 5 миллионов евро.
В текущем сезоне чемпионата Украины Домчак сыграл за львовский клуб 27 матчей, в 14 из которых оставил собственные ворота «сухими».
Новый клуб украинца, Славия, по итогам сезона завоевал титул чемпиона Чехии, набрав 80 очков. Команда смогла отобраться в Лигу чемпионов на сезон-2026/27.
