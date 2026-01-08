Полузащитник Ливерпуля Доминик Собослаи поделился ожиданиями от центрального матча 21 тура АПЛ против Арсенала. Его слова приводит Sky Sports.

Это длинный путь. АПЛ не выигрывают в январе. Можно ли сказать, что мы играем против будущих чемпионов? Я так не думаю. Это они играют против чемпионов

Они знают, что являются одними из фаворитов и невероятной командой с невероятными игроками. Но они не могут забывать о Сити и Вилле, которые выступают действительно хорошо. Нет, не мы играем против чемпионов - они играют против чемпионов, - сказал Собослаи.