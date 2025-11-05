В матче четвертого тура Лиги чемпионов, который состоялся во вторник, 4 ноября, мадридский Реал потерпел выездное поражение от английского Ливерпуля со счетом 0:1. Защитник мерсисайдцев Вирджил Ван Дейк поделился впечатлениями от важной победы своей команды в этом матче.

«Матч потребовал больших усилий и энергии. У них классные игроки. Мы это знаем. Мы знаем их сильные стороны. Мы знаем, как они могут наказывать. Мы видели это в последние недели. Поэтому нужно было действовать точно во всем. Я считаю, что мы идеально выполнили план на игру», — сказал ван Дейк.

В следующем туре Ливерпуль проведет домашнюю встречу против нидерландского ПСВ, а Реал отправится в гости к греческому Олимпиакосу.