Перед матчем плей-офф квалификации Лиги Европы против киевского Динамо Маккаби Тель-Авив потерял своего самого ценного игрока.

21-летний израильский форвард Дор Турџеман решил продолжить карьеру в чемпионате MLS и станет игроком Нью-Ингленд Революшн. В ближайшее время он отправится в США для прохождения медосмотра и подписания контракта.

По данным Луки Бендоні, израильский клуб заработает на этом трансфере шесть миллионов евро, а еще один миллион предусмотрен как бонусы. Согласно информации Transfermarkt, рыночная стоимость Турџемана составляет 4,5 миллиона евро, что делает его самым дорогим футболистом в составе Маккаби.

В прошлом сезоне молодой нападающий провел 44 матча, отметившись 20 забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.

Напомним, что Динамо сыграет первый матч с Маккаби в четверг в 21:00.