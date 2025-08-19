Динамо присматривается к легионеру с академией Реала
Подробности возможного перехода
около 1 часа назад
Полузащитник Хетафе Петер Гонсалес привлек внимание киевского Динамо, сообщает «Инсайды от Пасечника 2.0».
Чемпион Украины сделал официальное предложение клубу из предместья Мадрида - аренда с правом выкупа.
Сам футболист открыт к переходу в чемпионат Украины.
В новом сезоне Гонсалес еще не выходил в составе Хетафе. Соглашение Петера с клубом действует до 30 июня 2028 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 1.2 миллиона евро.
