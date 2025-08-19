Сергей Стаднюк

Все главные матчи вторника, 19 августа, пройдут в одно время. Помимо уже традиционной летней квалификации Лиги чемпионов, стартует и испанская Ла Лига.

В этом матче должно было сыграть киевское Динамо. Однако отсутствие летних трансферов сказалось. «Бело-синие» сыграют в раунде плей-офф Лиги Европы, а кипрский Пафос сыграет с Црвеной Звездой за право участия в основном раунде главного еврокубка. Для украинского болельщика есть две причины болеть за «киприотов». Во-первых, против них будут играть сербы, во-вторых, можно будет сказать, что Динамо проиграло только победителю квалификации.

В двух других матчах игрового дня в Лиге чемпионов Рейнджерс, который вылетел от киевлян в прошлом году, встретится с Брюгге, который проигрывал «бело-синим» в Лиге Европы. Бывший клуб Сергея Реброва Ференцварош примет Карабах.

Мадридский Реал стартует в испанской Ла Лиге позже всех. В матче первого тура «сливочным» будет противостоять Осасуна. Доверится ли новый тренер Хаби Алонсо украинцу Андрею Лунину в игре с не самым сильным соперником?