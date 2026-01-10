Забарный попал в топ-10 самых дорогих центральных защитников
Украинец стоит 70 миллионов
Украинский центральный защитник ПСЖ Илья Забарный оказался среди десяти самых дорогих игроков своего амплуа в мировом футболе по версии аналитического центра CIES Football Observatory.
В обновленном исследовании трансферную стоимость футболиста оценили в 70 миллионов евро, что позволило ему разделить 7–8 позицию в общем рейтинге.
Лидером списка стал защитник Барселоны Пау Кубарси, чья рыночная цена составила 110 миллионов евро. Вторую строку занял центрбек Реала Дин Хейсен, оцененный в 108 миллионов евро.
