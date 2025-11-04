Многолетние чемпионы своих национальных лиг, ПСЖ и Бавария Мюнхен, подходят к четвертому туру лиговой фазы Лиги чемпионов УЕФА (ЛЧ) как первые два места.

Новости матча и текущая форма

ПСЖ потребовался гол на 94-й минуте, чтобы преодолеть Ниццу в прошлые выходные, но победа 1:0 сохранила им лидерство в Лиге 1 в гонке за пятым подряд титулом. Субботняя победа продлила беспроигрышную серию парижан до восьми матчей во всех турнирах (5 побед, 3 ничьи), с двумя победами в ЛЧ внутри, одна из которых была разгромной 7:2 над другим немецким клубом – Байером Леверкузен в третьем туре. С возможностью быстро оформить немецкий дубль, еще одна победа в ЛЧ станет самой длинной победной серией ПСЖ в турнире, ведь они выиграли последние шесть матчей ЛЧ, но неудача в четвертом групповом/лиговом матче в каждом из последних четырех розыгрышей (2 ничьи, 2 поражения) вызывает некоторые сомнения по этому достижению.

Бавария также комфортно победила Леверкузен в прошлые выходные, разгромив их 3:0 и продлив впечатляющий старт в Бундеслиге до девяти побед в девяти матчах. На европейской арене их также никто не останавливает в этом сезоне, ведь баварские гиганты уже разгромили Челси, Пафос и Клуб Брюгге с разницей 2+ мяча. В целом в этом сезоне Бавария выиграла все 15 конкурентных матчей, но им стоит не расслабляться здесь, ведь они не выиграли ни одного из последних пяти матчей ЛЧ против действующих чемпионов турнира (1 ничья, 4 поражения), несмотря на лишь три поражения в последних 51 матче групповой/лиговой фазы (44 победы, 4 ничьи).

История очных встреч

Бавария выиграла последние четыре очные встречи в ЛЧ без пропущенных голов, но именно ПСЖ выиграл на ноль, когда эти команды встретились в летнем Клубном чемпионате мира ФИФА. ПСЖ потерпел больше поражений от Баварии, чем от любого другого клуба в ЛЧ (6 побед, 8 поражений).

Горячая статистика и серии

Лишь один из шести домашних конкурентных матчей ПСЖ в этом сезоне увидел голы обеих команд.

ПСЖ забивал после перерыва в каждом домашнем матче этого сезона.

Бавария забила девять из 12 голов в ЛЧ этого сезона в первом тайме.

Бавария забила 3+ гола в семи подряд выездных матчах.

Ключевые игроки и отсутствующие

Ашраф Хакими из ПСЖ причастен к голу в каждом из последних пяти матчей ЛЧ (2 гола, 3 ассиста) – совместно самая длинная серия среди защитников турнира. После гола в прошлые выходные Николас Джексон из Баварии может стать кандидатом на поздний гол, ведь пять из шести его европейских голов в карьере забиты после перерыва.

ПСЖ придется обходиться без Дезире Дуэ, тогда как Бавария близка к полному составу без новых отсутствующих.

