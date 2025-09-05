Полузащитник сборной Германии Йозуа Киммих прокомментировал поражение команды от Словакии со счетом 0:2 в матче квалификации к ЧМ-2026.

Киммих отметил, что причиной неудачи стали не тактические схемы или расположение защитников, а внутреннее состояние коллектива. Он подчеркнул, что команда осознает допущенные ошибки и намерена работать над их исправлением. Футболист также подчеркнул, насколько важно серьезно относиться к отборочным матчам чемпионата мира.

«Сегодня ни в одном отрезке игры мы не показали ни смелости, ни отношения. С первых минут у соперника был угловой и момент. Дело не в системе, тактике, трех или четырех защитниках. Дело в отношении. В следующем матче мы должны быть лучше. Мы должны поддерживать друг друга и облегчать игру друг другу.

Мы знаем, что сегодня провели очень плохой матч, каждый индивидуально — но указывать пальцем друг на друга не поможет. Мы понимаем, что сегодня не выложились на полную. Мы говорили до матча о победе на чемпионате мира, но сначала нужно квалифицироваться. Если будем играть так же, как сегодня, это будет непросто», — сказал Киммих для Bayern & Germany.