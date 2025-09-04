Павел Василенко

Состоялся матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе Е между сборными Болгарии и Испании. Встреча в Софии завершилась уверенной победой испанцев со счетом 3:0.

Сборная Бельгии на выезде разгромила команду Лихтенштейна – 6:0.

Словакия создала сенсацию. Хозяева поля в Братиславе одержали неожиданную победу над сборной Германии со счетом 2:0.

В Роттердаме состоялся поединок группы G, в котором встретились сборные Нидерландов и Польши. Матч завершился вничью со счетом 1:1.

Квалификация чемпионата мира

Группа Е

Болгария – Испания – 0:3

Голы: Оярсабаль, 5, Кукурелья, 30, Мерино, 38.

Группа J

Лихтенштейн – Бельгия – 0:6

Голы: Де Кейпер, 29, Тилеманс, 46, 70 (пен), Теате, 60, Де Брёйне, 62, Фофана, 90+1.

Группа A

Словакия – Германия – 2:0

Голы: Ганцко, 42, Стрелец, 55.

Люксембург – Северная Ирландия – 1:3

Голы: Дардари, 30 – Рид, 7, Чарльз, 65, Девенни, 70.

Группа G

Нидерланды – Польша – 1:1

Голы: Думфрис, 28 – Кэш, 80.