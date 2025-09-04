Отбор ЧМ-2026. Разгромные победы Испании и Бельгии, Словакия сенсационно обыграла Германию
Сыгран еще один блок сегодняшних матчей квалификации на мундиаль
около 2 часов назад
Состоялся матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе Е между сборными Болгарии и Испании. Встреча в Софии завершилась уверенной победой испанцев со счетом 3:0.
Сборная Бельгии на выезде разгромила команду Лихтенштейна – 6:0.
Словакия создала сенсацию. Хозяева поля в Братиславе одержали неожиданную победу над сборной Германии со счетом 2:0.
В Роттердаме состоялся поединок группы G, в котором встретились сборные Нидерландов и Польши. Матч завершился вничью со счетом 1:1.
Квалификация чемпионата мира
Группа Е
Болгария – Испания – 0:3
Голы: Оярсабаль, 5, Кукурелья, 30, Мерино, 38.
Группа J
Лихтенштейн – Бельгия – 0:6
Голы: Де Кейпер, 29, Тилеманс, 46, 70 (пен), Теате, 60, Де Брёйне, 62, Фофана, 90+1.
Группа A
Словакия – Германия – 2:0
Голы: Ганцко, 42, Стрелец, 55.
Люксембург – Северная Ирландия – 1:3
Голы: Дардари, 30 – Рид, 7, Чарльз, 65, Девенни, 70.
Группа G
Нидерланды – Польша – 1:1
Голы: Думфрис, 28 – Кэш, 80.
Поделиться