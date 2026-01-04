Менеджер Лидса раскритиковал раннее начало матча с Манчестер Юнайтед
Розовое дерби откроет воскресную программу 20 тура
около 2 часов назад
Даниэль Фарке/ фото - Лидс
Главный тренер Лидса Даниэль Фарке поделился ожиданиями от матча 20 тура АПЛ против МЮ. Его слова приводит Manchester Evening News.
Надеюсь, парни быстро оправятся. МЮ имеет преимущество в восстановлении, поэтому мы найдем решение, и на «Элланд Роуд», даже если ноги не будут слушаться, некоторые парни получат шанс себя проявить.
Лидс занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 21 очко после 19 сыгранных встреч.