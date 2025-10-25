Лидс увеличил безвыигрышную серию Вест Хэма до 10 матчей
Лидс в стартовом матче 9 тура АПЛ оказался сильнее Вест Хэма. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу Юнайтед.
Стартовые 15 минут оказались решающими для команды Даниэля Фарке. Быстрые голы от Ааронсона и Родона выбили почву из-под ног гостей из Лондона.
Вест Хэм сумел забить лишь один гол, организованный на 90-й минуте, но этого оказалось недостаточно, чтобы зацепиться за ничью на «Элланд Роуд».
АПЛ. 9 тур
Лидс - Вест Хэм 2:1
Голы: Ааронсон, 3, Родон, 15 - Фернандеш, 90
