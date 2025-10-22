Левандовский согласился перейти в топ-клуб АПЛ
Поляк не будет продлевать контракт с Барселоной
около 2 часов назад
Роберт Левандовски / фото - Барселона
Польский нападающий Барселоны Роберт Левандовски может продолжить карьеру в Английской Премьер-лиге. Об этом сообщает Daily Star.
По данным источника, главный тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморим заинтересован в подписании 37-летнего форварда. Утверждается, что сам Левандовски уже дал согласие на переезд в Олд Траффорд.
Контракт польского игрока с Барселоной завершается следующим летом, и клуб не планирует его продлевать.
Левандовски выступает за каталонцев с 2022 года. В текущем сезоне он провел 9 матчей во всех турнирах и забил 4 гола.