Польский нападающий Барселоны Роберт Левандовски может продолжить карьеру в Английской Премьер-лиге. Об этом сообщает Daily Star.

По данным источника, главный тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморим заинтересован в подписании 37-летнего форварда. Утверждается, что сам Левандовски уже дал согласие на переезд в Олд Траффорд.

Контракт польского игрока с Барселоной завершается следующим летом, и клуб не планирует его продлевать.

Левандовски выступает за каталонцев с 2022 года. В текущем сезоне он провел 9 матчей во всех турнирах и забил 4 гола.