Вест Хэм установил неприятное достижение, потерпев пять подряд домашних поражений в рамках национального чемпионата, и это произошло всего во второй раз в истории клуба.

Неудачная серия началась еще в прошлом сезоне, когда команда уступила Ноттингем Форест со счетом 1:2. В новом сезоне лондонцы продолжили неудачи: разгромное поражение от Челси (1:5), 0:3 от Тоттенхэма, минимальное поражение от Кристал Пэлас (1:2) и вчерашние 0:2 от Брентфорда.

«Молотобойцы» повторили антирекорд, впервые зафиксированный почти 95 лет назад – в апреле 1931 года, сообщает Opta.

После восьми сыгранных туров Вест Хэм располагается на 19-й строке таблицы АПЛ, имея в активе всего четыре очка.