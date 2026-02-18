Лига чемпионов. ПСЖ без участия Заборного оформил камбек против Монако
Украинец не вышел на поле
около 1 часа назад
Илья Забраный / Фото - Getty Images
Монако и ПСЖ устроили голевую перестрелку в первом матче 1/16 финала Лиги чемпионов. Матч завершился со счетом 2:3.
Действующий победитель ЛЧ, уступая по счету на два гола, сумел перевернуть ход игры в свою пользу.
Наставник ПСЖ Луис Энрике решил поменять обладателя Золотого мяча Дембеле на Дуе, который в матче против Монако сделал дубль + ассист.
Украинский центрбек ПСЖ провел матч в запасе.
Лига чемпионов. 1/16 финала. Первый матч
Монако - ПСЖ 2:3
Голы: Балогун, 1, 18 - Дуе, 29, 67, Хакими, 41
Ответная игра между ПСЖ и Монако состоится 25 февраля.