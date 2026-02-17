Расписание матчей Лиги чемпионов 2025/2026 на 17 февраля
Сегодня состоятся четыре матча раунда плей-офф
около 2 часов назад
Во вторник, 17 февраля, стартует стадия плей-офф сезона-2025/2026 самого престижного еврокубкового турнира — Лига чемпионов УЕФА.
В программу вторника вошли четыре первых матча раунда на вылет.
Расписание матчей на 17 февраля (время — киевское)
19:45 — Галатасарай (Турция) — Ювентус (Италия)
22:00 — Боруссия Дортмунд (Германия) — Аталанта (Италия)
22:00 — Монако (Монако) — Пари Сен-Жермен (Франция)
22:00 — Бенфика (Португалия) — Реал Мадрид (Испания)
Ответные матчи этой стадии запланированы на среду, 25 февраля.
Финал нынешнего розыгрыша турнира состоится на стадионе Пушкаш Арена в Будапеште. Решающий матч сезона назначен на 30 мая 2026 года.
Поделиться