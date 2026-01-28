Главный тренер ПСЖ Луис Энрике рассказал о своих ожиданиях перед матчем восьмого тура общего этапа Лиги чемпионов против Ньюкасла.

«Этот турнир имеет колоссальное значение для нашего клуба и преданных фанатов. Мы нацелены на прямой выход в 1/8 финала, для чего необходимо победить такого непреклонного соперника, как Ньюкасл».

Эта команда отличается самобытным стилем, смелостью на поле и множеством сильных характеристик. Нам хорошо знаком этот соперник по прошлым встречам, так что матч обещает быть крайне трудным», – цитирует специалиста официальный портал УЕФА.