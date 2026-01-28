Тренер ПСЖ — перед матчем с Ньюкаслом в ЛЧ: «Мы нацелены на прямой выход в 1/8 финала»
Этот матч имеет колоссальное значение
около 2 часов назад
Главный тренер ПСЖ Луис Энрике рассказал о своих ожиданиях перед матчем восьмого тура общего этапа Лиги чемпионов против Ньюкасла.
«Этот турнир имеет колоссальное значение для нашего клуба и преданных фанатов. Мы нацелены на прямой выход в 1/8 финала, для чего необходимо победить такого непреклонного соперника, как Ньюкасл».
Эта команда отличается самобытным стилем, смелостью на поле и множеством сильных характеристик. Нам хорошо знаком этот соперник по прошлым встречам, так что матч обещает быть крайне трудным», – цитирует специалиста официальный портал УЕФА.
Перед очным противостоянием английский клуб набрал 13 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. Парижане имеют такое же количество баллов и находятся строкой выше, занимая шестое место.