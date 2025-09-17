Михаил Цирук

Мы ждали начала основного этапа Лиги чемпионов все лето и половину сентября, но уже первый тур показал – ожидание было стоящим каждой минуты! Лига чемпионов вернулась, и сделала это с размахом, подарив нам зрелищные матчи, красивые голы и результаты, что удивили даже самых требовательных болельщиков.

Микель Артета приехал со своей командой в родной баскский край. На Сан-Мамесе тренера встретили тепло, однако его футболистам хозяева из Атлетика устроили настоящее испытание. Арсенал долго не мог пробить плотную оборону соперника, пока под конец игры Мартинелли не вырвался один на один и не открыл счет. А когда Атлетик был вынужден идти вперед, воспользовался шансом и Троссар – 2:0 в пользу лондонцев. Но, несмотря на цифры на табло, этот успех дался канонирам очень нелегко.

Не менее удачным оказался старт на групповом этапе и для Тоттенхэма, который летом триумфировал в Лиге Европы. Шпоры минимально обыграли Вильярреал. Уже на четвертой минуте Бергвалль нанес, казалось бы, не слишком опасный удар, но вратарь умудрился выпустить мяч из рук, и тот закатился в сетку. Именно этот гол и стал решающим, ведь, несмотря на многочисленные шансы обеих команд, больше забитых мячей болельщики так и не увидели.

А вот ПСВ стал автором первой громкой сенсации – дома проиграл бельгийскому Юниону Сент-Жилуаз. Гости безжалостно использовали свои моменты: отметились Акинпелу, Хаджа и Мак-Алистер. Хозяева ответили лишь голом престижа от Рубена ван Боммеля. 1:3 – и эйндховенцы начинают турнир с холодного душа.

Невероятная драма развернулась в Лиссабоне, где Бенфика принимала Карабах. Казалось, после мячей Барренечеа и Павлидиса, которым ассистировал Георгий Судаков, хотя один из ассистов позже отобрали, орлы уже гарантировали себе победу. Но азербайджанцы устроили шальный камбэк. Еще до перерыва они отыграли один мяч, на старте второго тайма сравняли счет, а окончательно завершил сенсацию украинец Алексей Кащук, который появился на поле на 77 минуте, а уже через 9 минут отметился забитым мячом.

Анатолий Трубин не раз спасал хозяев, но этого оказалось недостаточно. После матча руководство отправило в отставку Бруну Лаже, а сейчас в СМИ намекают на возможное появление во главе клуба Особенного.

В Мадриде Реал снова напомнил, что без скандалов ему никак. Сливочные принимали Марсель Роберто Де Дзерби и после пропущенного гола быстро сравняли счёт, а затем и вышли вперёд. Оба раза отличился Килиан Мбаппе с пенальти, доведя свой общий счёт в ЛЧ до 57 голов и догнав Томаса Мюллера. Но нервы сдали у Дани Карвахаля: он головой ударил соперника и получил красную – настоящее дежавю с известным поступком Зидана.

А настоящим украшением вечера стала битва Ювентуса и дортмундской Боруссии. После осторожного первого тайма второй взорвался феерией. Сначала Адееми открыл счёт, но Ювентус мгновенно ответил шедевром Йылдыза. Дортмундцы снова вырвались вперед, однако Влахович во второй раз сравнял. Далее голы Коута и Бенсебаини, казалось, окончательно похоронили надежды туринцев. Но старая синьора не сдалась – два гола в компенсированное время (снова Влахович и Келли) подарили ей ничью 4:4. Это был настоящий футбольный триллер, от которого было трудно оторваться!

