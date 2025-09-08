Голосование за самую престижную индивидуальную футбольную награду – «Золотой мяч» – официально завершено. В процессе приняли участие журналисты из 100 стран, которые входят в рейтинг ФИФА.

Каждый из представителей выбрал десять футболистов в порядке приоритетности. В зависимости от места в списке игрок получает определенное количество баллов. Победителем станет тот, кто наберет больше всего очков.

Фаворитами нынешнего голосования называют Усмана Дембеле, Ламина Ямаля, Ашрафа Хакими, Рафинью и Витинию.

Церемония вручения «Золотого мяча» состоится 22 сентября в Париже. Напомним, что обладателем награды в 2024 году стал Родри.