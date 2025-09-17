Пари Сен-Жермен начал групповой этап Лиги чемпионов домашним матчем против Аталанты.

Хозяева вышли на поле без травмированных Усмана Дембеле и Дезире Дуэ, однако в старте появились Маркиньос и Фабиан Руис. Уже на третьей минуте они организовали первый гол: испанец прострелил с левого фланга, а бразилец, оказавшись у ворот соперника, опередил Гина и Карнезекки и открыл счет – 1:0.

На 39-й минуте настоящее шоу устроил Хвича Кварацхелия. Получив мяч от Хакими, он прошел через центр поля около 40 метров и нанес мощный удар, который пробил голкипера – 2:0.

В конце первого тайма ПСЖ мог увеличить преимущество: после фола на Маркиньосе судья назначил пенальти, но Баркола пробил неудачно – голкипер парировал удар.

Во втором тайме хозяева снова подтвердили свое преимущество. Баркола нашел Мендеша передачей на фланге, португалец обыграл соперников и попал в ворота с острого угла – 3:0. А уже на 91-й минуте Гонсалу Рамуш воспользовался ошибкой защитника под прессингом Баркола и перебросил вратаря – 4:0.

Украинский защитник ПСЖ Илья Забарный начинал игру на скамейке запасных и вышел на поле на 75-й минуте вместо Мендеша.

Лига чемпионов. Основной раунд. 1 тур

Пари Сен-Жермен (Франция) - Аталанта (Бергамо, Италия) 4:0 (Маркиньос 3, Кварацхелия 39, Мендеш 51, Рамос 90+1)

ПСЖ: Шевалье, Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш (Забарный 75), Невеш (Рамуш 58), Витинья, Руис (Заир-Эмери 55), Кварацхелия (Мбай 75), Майюлу (Ли Кан Ин 55), Баркола

Аталанта: Карнезекки, Косуну, Гин, Диймсити (Скальвини 75), Белланова, Муса (Брешианини 75, Аханор 85), де Рон, Бернаскони, Пашалич, Де Кетеларе (Самарджич 46), Мальдини (Крстович 46)