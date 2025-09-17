Новый сезон Лиги чемпионов с первых матчей подарил много эмоций футбольным ценителям.

Украинский вечер в Лиссабоне сопровождался драмой для Бенфики. Двух ассистов Георгия Судакова не хватило, чтобы взять очки с Карабахом (2:3).

Бывший одноклубник Судакова и Трубин Алексей Каçук принес чемпиону Азербайджана первую победу в основном раунде ЛЧ.

Наиболее результативный матч вторника состоялся в Турине. Ремейк финала Лиги чемпионов 1996/97 между Ювентусом и Боруссией Дортмунд оказался богатым на забитые голы, держа интригу до последних секунд.

Предлагаем ознакомиться с результатами остальных встреч игрового дня.

Лига чемпионов. 1 тур

Ювентус - Боруссия Д 4:4

Голы: Їлдыз, 63, Влахович, 67, 90+4, Келли, 90+6 - Адееми, 52, Нмеча, 65, Коуто, 74, Бенсебаини, 86

Тоттенхэм - Вильярреал 1:0

Гол: Жуниор (автогол), 4

