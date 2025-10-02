Лига Европы 2025/2026. Результаты матчей 2 тура
Еврокубковый четверг в разгаре
2 дня назад
Фото - УЕФА
2 октября состоялись ряд поединков 2 тура основного этапа Лиги Европы.
Предлагаем ознакомиться с результатами матчей раннего слота.
Лига Европы. 2 тур
Фенербахче - Ницца 2:1
Голы: Актюркоглу, 3, 25 - Кевин, 37 (с пенальти)
Селтик - Брага 0:2
Голы: Орта, 21, Гонсало, 85
Болонья - Фрайбург 1:1
Голы: Орсолини, 29 - Адаму, 57 (с пенальти)
Лудогорец - Бетис 0:2
Голы: Ло Чельсо, 31, Сон, 53 (автогол)
Бранн - Утрехт 1:0
Гол: Магнуссон, 41
Виктория - Мальме 3:0
Голы: Видра, 34, Дуросинми, 44, Спачил, 53
Панатинаикос - Гоу Эхед Иглз 1:2
Голы: Свидерский, 55 - Смит, 75, 82.
ФКСБ - Янг Бойз 0:2
Голы: Монтейро, 11, 36
