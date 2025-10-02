Лига Европы: расписание матчей на 2 октября 2025 года
Запланированы 18 поединков, по 9 в вечернем и ночном слотах
около 2 часов назад
Сегодня состоится 18 поединков второго тура группового этапа Лиги Европы.
Лига Европы УЕФА. Сезон 2025/2026. 2-й тур
2 октября 2025 года, четверг
Расписание матчей (время киевское):
19:45 — Бранн (Берген, Норвегия) – Утрехт (Нидерланды)
19:45 — Рома (Рим, Италия) – Лилль (Франция)
19:45 — Лудогорец (Разград, Болгария) – Бетис (Севилья, Испания)
19:45 — Селтик (Глазго, Шотландия) – Брага (Португалия)
19:45 — ФКСБ (Бухарест, Румыния) – Янг Бойз (Берн, Швейцария)
19:45 — Виктория Пльзень (Чехия) – Мальме (Швеция)
19:45 — Фенербахче (Стамбул, Турция) – Ницца (Франция)
19:45 — Панатинаикос (Афины, Греция) – Гоу Эхед Иглс (Девентер, Нидерланды)
19:45 — Болонья (Италия) – Фрайбург (Германия)
22:00 — Штурм (Грац, Австрия) – Рейнджерс (Глазго, Шотландия)
22:00 — Базель (Швейцария) – Штутгарт (Германия)
22:00 — Маккаби Тель-Авив (Израиль) – Динамо Загреб (Хорватия)
22:00 — Ноттингем Форест (Англия) – Мидтьюлланн (Хернинг, Дания)
22:00 — Лион (Франция) – Ред Булл Зальцбург (Австрия)
22:00 — Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды) – Астон Вилла (Бирмингем, Англия)
22:00 — Порту (Португалия) – Црвена Звезда (Белград, Сербия)
22:00 — Сельта (Виго, Испания) – ПАОК (Салоники, Греция)
22:00 — Генк (Бельгия) – Ференцварош (Будапешт, Венгрия)
Также сегодня состоится 18 матчей 1 тура Лиги конференций. Динамо примет Кристал Пэлас, а донецкий Шахтер сыграет в Шотландии против Абердина.
