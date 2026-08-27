Сергей Разумовский

Центральный защитник «Гранады» Оскар Наасеи в ближайшее время станет футболистом мадридского «Реала». О достижении соглашения между клубами сообщил в соцсети X известный инсайдер Фабрицио Романо.

🚨⚪️ Real Madrid have agreed to sign 21 year old Ghanian centre back Oscar Naasei.



Deal agreed for €2m fee from Granada as Naasei seen as talent for future initially joining Castilla team.



There was a German club keen but Naasei signs for Real Madrid. Medical also done. 🇬🇭 pic.twitter.com/uOEGBdnEfG — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 27, 2026

По информации источника, «Реал» заплатит за трансфер двадцатиоднолетнего ганского футболиста два миллиона евро. Медицинский осмотр Наасеи уже прошёл, поэтому для официального оформления перехода осталось завершить необходимые формальности.

На первом этапе карьеры в системе мадридского клуба защитник будет выступать за «Кастилью» – резервную команду «Реала». Именно там футболист получит возможность адаптироваться к новым требованиям, познакомиться с партнерами и продолжить развитие под наблюдением тренерского штаба королевского клуба.

Оскар Наасеи является воспитанником «Гранады». Он прошёл подготовку в академии испанской команды и постепенно пробился в основной состав. В прошлом сезоне ганский центрбек провёл 39 матчей во всех турнирах и забил один гол. В «Реале» рассчитывают, что молодой защитник сможет прогрессировать в «Кастилье» и со временем стать кандидатом для основной команды.

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