Реал разгромил Реал Сосьедад, Мбаппе оформил хет-трик
Команды забили пять мячей на двоих
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Мадридский Реал одержал уверенную победу над Реал Сосьедадом в перенесенном матче первого тура Ла Лиги – 4:1.
Главной звездой на стадионе «Бернабеу» стал французский нападающий Килиан Мбаппе, который оформил хет-трик.
Украинский голкипер Андрей Лунин остался на скамейке запасных. «Реал» после этой победы имеет шесть очков в чемпионате.
Ла Лига, 1-й тур
Реал – Реал Сосьедад – 4:1
Голы: Мбаппе, 40, 60, 80, Винисиус, 68 – Сучич, 44.