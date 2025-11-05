Павел Василенко

Ливерпуль потратил значительную сумму денег в последнее трансферное окно на усиление и удержание своего состава. По данным Fichajes, английский клуб в настоящее время готовится к очередной большой покупке. Ожидается, что вскоре они сделают официальное предложение касательно Эдуардо Камавинги – полузащитника мадридского Реала.

Зимнее трансферное окно неуклонно приближается, и, несмотря на значительные летние затраты, Ливерпуль готов снова инвестировать в свой состав в январе. Главная цель – усилить полузащиту, куда они попытаются подписать Камавингу.

Контракт французского футболиста с Реалом действует до середины 2029 года. Испанский клуб не намерен его продавать, но может изменить свое мнение, если ему предложат выгодную цену. Именно поэтому руководство чемпионов Англии решило предложить до 60 миллионов евро.

Ливерпуль имеет большие надежды, что им удастся убедить Камавингу осуществить зимний трансфер, поскольку тренер Хаби Алонсо в этом сезоне не дает ему много игрового времени на поле.