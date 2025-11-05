Полузащитник Реала Федерико Вальверде высказался по поводу поражения своей команды от Ливерпуля в матче Лиги чемпионов, который завершился со счетом 0:1.

«Тяжело принять это поражение. Мы потеряли три очка из-за стандартного положения, с которым должны были справиться. На этом стадионе тяжело играть. У нас были моменты, у них тоже. Нам нужно лучше защищаться при стандартных положениях», — цитирует Вальверде УЕФА

В следующем туре мерсисайдцы примут на своем поле нидерландский ПСВ, а мадридцы отправятся в гости к греческому Олимпиакосу.