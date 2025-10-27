Полузащитник Реала Эдуардо Камавинга с юмором отреагировал на свою роль в победном Эль-Класико против Барселоны, которое завершилось со счетом 2:1 на стадионе Сантьяго Бернабеу в Мадриде.

Новая позиция открыта — правый вингер,

— написал Камавинга в своем аккаунте в X после матча.

Благодаря этой победе Реал укрепил лидерство в чемпионате Испании, имея 27 очков после 10 туров. Барселона осталась второй с 22 очками, а команда Хаби Алонсо увеличила отрыв от главного конкурента до пяти баллов.