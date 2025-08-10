Ливерпуль проявляет интерес к 28-летнему форварду Брентфорда Йоана Висса, рассматривая его как запасной вариант на случай неудачи в переговорах по нападающему Ньюкасла Александера Исака, которого сороки не намереваются отпускать. Об этом сообщает Caught Offside.

По данным источника, Брентфорд оценивает своего игрока в 50 миллионов фунтов (приблизительно 58 миллионов евро). Конкуренцию мерсисайдцам может составить сам Ньюкасл — клуб уже делал предложение по Виссу, однако оно было отклонено.

В прошлом сезоне Висса провел 39 матчей во всех турнирах, отметившись 20 забитыми мячами и 5 результативными передачами. Его контракт с Брентфордом действует до лета 2026 года, а портал Transfermarkt оценивает нападающего в 32 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что форвард Ливерпуля официально присоединился к Аль-Хилялю.