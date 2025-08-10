Вот что Ливерпуль не сделал для Трента. Ужасная разница
Футболист этим летом перешёл в Реал
12 минут назад
Трент Александер-Арнольд покинул Ливерпуль несколько недель назад. 26-летний игрок не получил такого же прощания в социальных сетях, как другие игроки красных.
Правый защитник провел большую часть своей карьеры на «Энфилде», сыграв за Ливерпуль 354 матча, забив 23 гола и отдав 92 результативные передачи.
Трент-Арнольд решил сменить клуб. В июне мадридский Реал подписал с ним контракт за 10 миллионов евро.
Ливерпуль попрощался с выпускником своей молодежной академии лаконичным заявлением. Другие игроки, которые покинули клуб в течение этого трансферного окна, могут ожидать более развернутых объявлений.
В случае объявлений об уходе Дарвина Нуньеса, Луиса Диаса и Джарелла Кванcа, красные подготовили памятную графику, благодарности и пожелания успехов на оставшуюся часть их карьеры. Трент таких слов не получил.
Александер уже сыграл пять матчей за Реал, отдав две результативные передачи.
Мадридская команда начнет сезон лиги 19 августа домашним матчем первого раунда против Осасуны.