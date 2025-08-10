Павел Василенко

Трент Александер-Арнольд покинул Ливерпуль несколько недель назад. 26-летний игрок не получил такого же прощания в социальных сетях, как другие игроки красных.

Правый защитник провел большую часть своей карьеры на «Энфилде», сыграв за Ливерпуль 354 матча, забив 23 гола и отдав 92 результативные передачи.

Трент-Арнольд решил сменить клуб. В июне мадридский Реал подписал с ним контракт за 10 миллионов евро.

Ливерпуль попрощался с выпускником своей молодежной академии лаконичным заявлением. Другие игроки, которые покинули клуб в течение этого трансферного окна, могут ожидать более развернутых объявлений.

В случае объявлений об уходе Дарвина Нуньеса, Луиса Диаса и Джарелла Кванcа, красные подготовили памятную графику, благодарности и пожелания успехов на оставшуюся часть их карьеры. Трент таких слов не получил.

🚨 Trent Alexander-Arnold's farewell at Liverpool wasn't quite the same as the rest.



(Source: @LFC) pic.twitter.com/q1A787Pit4 — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) August 9, 2025

Александер уже сыграл пять матчей за Реал, отдав две результативные передачи.

Мадридская команда начнет сезон лиги 19 августа домашним матчем первого раунда против Осасуны.