Ливерпуль находится в шаге от усиления центра поля одним из самых перспективных опорных полузащитников Премьер-лиги.

По информации журналиста Николы Скиры, руководство мерсисайдцев планирует в ближайшее время закрыть сделку по переходу 21-летнего хавбека Кристал Пэлас Адама Уортона.

Сообщается, что игрок уже дал согласие на переезд в команду Арне Слота и согласовал условия личного соглашения с Ливерпулем. Контракт будет рассчитан до конца июня 2031 года. При этом действующий договор Уортона с Кристал Пэлас заканчивается в 2029 году.

В этом сезоне полузащитник провёл 31 матч во всех турнирах, отметившись тремя результативными передачами. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость Адама Уортона составляет 60 миллионов евро.

Ранее Ливерпуль отказал Тоттенхэму в трансфере Робертсона.