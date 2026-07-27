Сергей Разумовский

Ливерпуль активизировал работу по возможному переходу вингера ПСЖ Бредли Барколя. Мерсисайдский клуб заинтересован в подписании 22-летнего французского футболиста и планирует завершить трансфер до закрытия летнего трансферного окна.

Об этом сообщил инсайдер Флориан Плеттенберг в социальной сети X. По информации журналиста, представители Ливерпуля уже получили представление о личных требованиях Барколя и не ожидают серьезных трудностей при согласовании условий личного контракта с игроком.

🚨🆕 Liverpool have already opened talks with Bradley Barcola’s camp and Paris Saint-Germain.



Barcola is now Liverpool’s top transfer target. The Reds are determined to sign him before Deadline Day. ##LFC



The deal is complicated and will largely come down to the financial… pic.twitter.com/QfRAP42DBx — Florian Plettenberg (@Plettigoal) July 27, 2026

В то же время ключевым вопросом в потенциальной сделке остается позиция Пари Сен-Жермен. Английскому клубу еще предстоит договориться с французской стороной по поводу стоимости трансфера и других условий перехода футболиста. Именно переговоры между клубами могут стать решающим этапом в процессе подписания Барколя.

Новый раунд переговоров между Ливерпулем и ПСЖ запланирован на понедельник. Ожидается, что в ближайшее время мерсисайдцы могут сделать первое официальное предложение по поводу трансфера французского вингера. Его размер пока не разглашается.

По данным источника, сам Барколя открыт к изменению клуба в течение нынешнего летнего трансферного окна. Французский футболист готов рассмотреть вариант с переходом в Ливерпуль, если команды смогут достичь соглашения.

Мерсисайдцы намерены приложить максимум усилий, чтобы завершить трансфер до дедлайна. В клубе рассматривают Барколя как игрока, способного усилить атакующую линию и добавить команде скорости, индивидуального мастерства и вариативности на фланге. В то же время окончательное решение будет зависеть от хода переговоров с Пари Сен-Жермен.

Ранее сообщалось, сколько ПСЖ планирует выручить за Барколя.