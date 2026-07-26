Павел Василенко

ПСЖ определился с ценой на одного из своих лидеров Бредли Барколя. Как сообщают английские СМИ, действующие победители Лиги чемпионов готовы рассмотреть продажу 23-летнего вингера только в случае предложения в размере 170 миллионов евро.

Главным претендентом на француза называют Ливерпуль, который внимательно следит за ситуацией вокруг футболиста. В ПСЖ объясняют такую цену последними рекордными трансферами на английском рынке, в частности переходами Моргана Роджерса из Астон Виллы в Челси и Эллиота Андерсона из Ноттингем Форест в Манчестер Сити, суммы которых превысили 100 миллионов евро.

Дополнительной интриги добавляет контрактная ситуация Барколя. По информации СМИ, он пока не продлил соглашение с ПСЖ и, скорее всего, не планирует этого делать. В то же время действующий контракт футболиста рассчитан до лета 2028 года, что позволяет парижскому клубу не спешить с продажей.

Барколя выступает за ПСЖ с 2023 года. За это время он провел 152 матча, забил 39 мячей и зарекомендовал себя как один из ключевых игроков команды, одинаково эффективно действуя на позициях вингера и центрального нападающего. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость француза в настоящее время составляет 90 миллионов евро.