Сергей Разумовский

Левый вингер Осасуны Виктор Муньос в ближайшее время должен стать игроком Ливерпуля. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

По информации источника, Ливерпуль сумел перехватить 22-летнего испанского футболиста у Ньюкасла, который длительное время считался одним из главных претендентов на игрока. Клуб с северо-востока Англии находился на продвинутой стадии переговоров и уже имел серьёзный прогресс в вопросе подписания Муньоса, однако ситуация изменилась после вмешательства мерсисайдцев.

Ливерпуль быстро активизировался в борьбе за вингера и сумел убедить футболиста выбрать именно их проект. Сообщается, что красные уже согласовали условия личного контракта с Муньосом и готовы завершить трансфер, выплатив клаусулу игрока. Сумма отступных в контракте испанца с Осасуной составляет 40 миллионов евро.

Ранее появлялась информация, что Ньюкасл также договорился с Муньосом о условиях личного соглашения и был готов активировать клаусулу в размере 40 миллионов евро. Однако, несмотря на серьезную заинтересованность со стороны «сорок», окончательную победу в борьбе за футболиста одержал Ливерпуль.

Отдельную роль в этой сделке играет Реал. Мадридский клуб должен получить 50% от суммы трансфера Муньоса. Таким образом, если Ливерпуль действительно заплатит за игрока 40 миллионов евро, половина этой суммы должна отойти Реалу в соответствии с условиями предыдущей договоренности.

Виктор Муньос перешел в Осасуну из Реала в июле 2025 года. Тогда памплонский клуб заплатил за футболиста 5 миллионов евро, а также предусмотрел бонус в размере еще 1 миллиона евро. Кроме того, мадридцы сохранили за собой опцию обратного выкупа, которая будет действовать в течение трех лет.

В прошлом сезоне Муньос стал одним из заметных игроков Осасуны. 22-летний испанец провел 36 матчей во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 5 результативных передач. Его выступления привлекли внимание клубов английской Премьер-лиги, а также тренерского штаба сборной Испании, который сенсационно вызвал игрока на чемпионат мира-2026.