Время Слота. Ливерпуль в фирменном стиле дожал Бернли
Чемпион Англии забил на последних минутах
около 1 часа назад
Фото - ESPN
Бернли в рамках 4 тура АПЛ на родном стадионе принимал Ливерпуль. Матч в Ланкашире завершился со счётом 0:1.
Команда Скотта Паркера на протяжении всего матча делала то, что лучше всего удавалось в Чемпионшипе, сыграв на ноль.
В конце встречи произошло два ключевых эпизода, когда на 84-й минуте Угочукву был удален, а на последней добавленной минуте Ливерпуль в большинстве заработал пенальти, который реализовал Салах.
Чемпион Англии остается единственной командой, которая еще не теряла очки в этом чемпионате.
АПЛ. 4 тур
Бернли - Ливерпуль 0:1
Гол: Салах, 90+5 (с пенальти)
