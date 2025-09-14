Бернли в рамках 4 тура АПЛ на родном стадионе принимал Ливерпуль. Матч в Ланкашире завершился со счётом 0:1.

Команда Скотта Паркера на протяжении всего матча делала то, что лучше всего удавалось в Чемпионшипе, сыграв на ноль.

В конце встречи произошло два ключевых эпизода, когда на 84-й минуте Угочукву был удален, а на последней добавленной минуте Ливерпуль в большинстве заработал пенальти, который реализовал Салах.

Чемпион Англии остается единственной командой, которая еще не теряла очки в этом чемпионате.

АПЛ. 4 тур

Бернли - Ливерпуль 0:1

Гол: Салах, 90+5 (с пенальти)

Манчестерское дерби, Кривбас – Полесье, возможный дебют Ваната. Трансляции матчей 14 сентября.