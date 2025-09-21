Главный наставник Ливерпуля Арне Слот высказался о впечатлениях после победы своей команды над Эвертоном в матче шестого тура Английской Премьер-лиги, который завершился со счетом 2:1.

«Мне очень понравилась наша игра в первом тайме. Мы понимали, насколько трудно будет: три матча за семь дней, ранний старт в субботу. Было видно, как сильно это повлияло.

Когда мы были свежи – играли невероятно. Во втором тайме нужно отдать должное Эвертону, но было заметно, что мы устали.

Мы очень рады, что у нас есть и Экитике, и Исак. Они сами понимают, что сыграть три матча подряд по 90 минут будет невероятно сложно», – сказал Слот.