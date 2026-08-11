Ливерпуль, потеснись? Энрике рассчитывает на Забарного в матче за Суперкубок УЕФА
Украинский центрбек попал в заявку на игру против Астон Виллы
Украинский центральный защитник Илья Забарный вошел в заявку ПСЖ на матч за Суперкубок Европы против Астон Виллы. Ее опубликовала пресс-служба парижан.
Заявка ПСЖ
Вратари: матвей сафонов, Люка Шевалье, Алессандро Лонгони.
Защитники: Ашраф Хакими, Лукас Бералдо, Маркиньос, Илья Забарный, Люка Динь, Люка Эрнандес, Нуну Мендеш, Ибраима Мбае, Виллиан Пачо.
Полузащитники: Хвича Кварацхелия, Фабиан Руис, Магнес Аклиуш, Витинья, Дро Фернандес, Сенни Маюлу, Воррен Заир-Эмери, Кантен Нджанту, Жоау Невеш.
Нападающие: Усман Дембеле, Дезире Дуэ, Бредли Барколя.
Матч за Суперкубок Европы состоится 12 августа на стадионе «Ред Булл Арена» в Зальцбурге. Начало встречи запланировано на 22:00 по киевскому времени.
Ранее сообщалось, что Забарный может перебраться в Ливерпуль.