Павел Василенко

Ливерпуль не отказался от идеи подписания украинского центрального защитника Ильи Забарного. По информации DaveOCKOP, мерсисайдский клуб может в ближайшее время вернуться к вопросу трансфера футболиста ПСЖ.

Руководство английского гранда считает, что перед стартом нового сезона команде необходимо усилить центр обороны. Несмотря на активную летнюю трансферную кампанию, тренерский штаб все еще стремится увеличить конкуренцию и глубину состава на этой позиции.

Именно поэтому Забарный остается среди главных кандидатов. В клубе высоко оценивают его возраст, опыт выступлений на самом высоком уровне и потенциал как долгосрочного усиления.

Одной из причин возобновления интереса стали кадровые вопросы в обороне. Конор Брэдли и Джованни Леони лишь недавно восстановились после травм и еще не набрали оптимальной формы. Из-за этого Ливерпуль стремится подписать еще одного центрального защитника, который сможет сразу конкурировать за место в основном составе.

Дополнительным преимуществом украинца является его отличное знакомство с английским футболом. До перехода в ПСЖ он успешно выступал за Борнмут, поэтому адаптация к требованиям Премьер-лиги не будет для него проблемой.

Напомним, летом 2025 года Забарный перешел из Борнмута в ПСЖ за 67 миллионов евро с учетом бонусов. В сезоне-2025/26 украинец провел 38 матчей во всех турнирах, забил один гол и стал одним из ключевых футболистов обороны парижского клуба.

Новый сезон ПСЖ откроет 12 августа матчем за Суперкубок УЕФА. Как победитель Лиги чемпионов, французский клуб сыграет против английской Астон Виллы. Поединок состоится в австрийском Зальцбурге, а стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.