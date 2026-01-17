Ливерпуль сыграл вничью с Бернли в матче 22 тура АПЛ. Игра на «Энфилде» завершилась со счетом 1:1.

Команды в этом матче обменялись голами в каждом из таймов. На точный удар Вирца в первом тайме, гости после перерыва смогли ответить своим в исполнении Эдвардса.

Чемпион Англии мог рассчитывать на больше голов, если бы в начале встречи Собослаи не промахнулся с 11 метров.

АПЛ. 22 тур

Ливерпуль - Бернли 1:1

Голы: Вирц, 42 - Эдвардс, 65