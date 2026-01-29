«Ливерпуль» устроил мастер-класс команде украинца в Лиге чемпионов.
Мерсисайдцы не заметили Карабах
18 минут назад
Фото - Ливерпуль
Ливерпуль и Карабах закрывали групповой турнир Лиги чемпионов очной встречей. Чемпион Англии издевался над лучшей командой Азербайджана.
Мак Аллистер вывел свою команду вперед на 15-й минуте, а увеличил преимущество благодаря аккуратному голу Вирца через несколько минут.
После перерыва Мак Аллистер оформил дубль, а Салах, Эките и Кьеза довели счет до разгромного.
Украинский вингер Карабаха Алексей Кащук провел игру на скамейке запасных.
Лига чемпионов. 8 тур
Ливерпуль - Карабах 6:0
Голы: Мак Аллистер, 15, 61, Вирц, 21, Салах, 50, Экиике, 57, Кьеза, 90