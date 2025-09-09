Павел Василенко

Действующий чемпион Англии представил новый, третий комплект формы на текущий сезон, и болельщики в восторге. Некоторые, комментируя объявление клуба в социальных сетях, отметили, что этот комплект должен быть основным.

Что касается самой футболки, то официальный цвет – зеленый, а на футболке изображен трилистник adidas Originals и герб Ливерпуля, который использовался с 1987 по 1992 год.

Это впервые за почти 35 лет, когда на футболке Ливерпуля появился логотип adidas в виде трилистника, и футболка доступна в трех дизайнах: с короткими рукавами, с длинными рукавами и укороченный вариант.

Комплект дополнен белыми шортами с зелеными деталями и зелеными гетрами. В комплект также входит эффектная полностью черная вратарская кофта.

Клуб объявил, что впервые футболку наденут в следующем матче Ливерпуля, когда красные отправятся против Бернли в воскресенье.