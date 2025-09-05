Французский вингер мюнхенской Баварии Майкл Олисе попал в сферу интересов Ливерпуля, сообщает Mail Sport.

По данным источника, 23-летнего футболиста рассматривают как потенциальную замену для Мохаммеда Салаха. Предполагается, что трансфер может составить около 100 миллионов евро.

В прошлом сезоне Олисе сыграл 55 матчей за клуб во всех соревнованиях, отметившись 20 голами и 23 результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 100 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Салах отреагировал на пост фан-аккаунта Ливерпуля о Вирце и Исаке.