около 2 часов назад
Майкл Олісе/фото: Бавария
Французский вингер мюнхенской Баварии Майкл Олисе попал в сферу интересов Ливерпуля, сообщает Mail Sport.
По данным источника, 23-летнего футболиста рассматривают как потенциальную замену для Мохаммеда Салаха. Предполагается, что трансфер может составить около 100 миллионов евро.
В прошлом сезоне Олисе сыграл 55 матчей за клуб во всех соревнованиях, отметившись 20 голами и 23 результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 100 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Салах отреагировал на пост фан-аккаунта Ливерпуля о Вирце и Исаке.
