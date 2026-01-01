Ливерпуль встретил 2026 год домашним матчем 19 тура АПЛ против Лидса. Матч на «Энфилде» завершился со счетом 0:0.

Обе команды провели работу над ошибками декабрьской встречи на «Элланд Роуд» (3:3). В первом тайме ни одна из команд не создала серьезной угрозы воротам соперника.

После перерыва мерсисайдцы за счет замен попытались перевернуть матч в свою пользу, однако были вынуждены удовлетвориться ничьей с действующим победителем Чемпионшипа.

Калверт-Льюин забил гол в конце матча, но его отменили из-за офсайда, и счет остался 0:0.

АПЛ. 19 тур

Ливерпуль - Лидс 0:0