Ливерпуль во второй раз в сезоне не смог обыграть Лидс
Чемпион теряет очки
около 1 часа назад
Фото - Ливерпуль
Ливерпуль встретил 2026 год домашним матчем 19 тура АПЛ против Лидса. Матч на «Энфилде» завершился со счетом 0:0.
Обе команды провели работу над ошибками декабрьской встречи на «Элланд Роуд» (3:3). В первом тайме ни одна из команд не создала серьезной угрозы воротам соперника.
После перерыва мерсисайдцы за счет замен попытались перевернуть матч в свою пользу, однако были вынуждены удовлетвориться ничьей с действующим победителем Чемпионшипа.
Калверт-Льюин забил гол в конце матча, но его отменили из-за офсайда, и счет остался 0:0.
АПЛ. 19 тур
Ливерпуль - Лидс 0:0