Главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарев в эфире УПЛ ТВ подвел итоги матча второго тура украинской Премьер-лиги против Эпицентра (1:0).

Сегодня матч был довольно сложным по нескольким аспектам, потому что ЛНЗ давно не выигрывал, и болельщики ждали победы, она была очень важной для них и для футболистов, для их уверенности.

Конечно, пока что не все получается, как мы тренируем, как планируем играть, но я доволен тем, как ребята работают в тренировочном процессе. Видно, что у команды есть хороший потенциал, и те очки в начале чемпионата очень важны для уверенности команды.

Конечно, мы сегодняшнюю игру сами для себя усложнили, потому что такое большое количество голевых моментов надо забивать, надо спокойнее заканчивать игру. К сожалению, это футбол, и он интересен тем, что в любой момент игра может полностью измениться.

На мой взгляд, до 70-й минуты мы имели полное преимущество, и очень хорошо, что это было не только территориальное преимущество, что создавали большое количество моментов. Поэтому, конечно, радует, что есть моменты.

Но, как я уже говорил после предыдущей игры, мы еще не на 100 процентов функционально готовы, какой бы мы хотели видеть команду. И, скорее всего, психология сыграла свою роль, потому что команда долго не выигрывала, счет 1:0, и ребята, наверное, где-то подсознательно начали играть на удержание счета.

Давление результата есть в каждом матче, не думаю, что сегодня был какой-то особенный матч. У нас есть полное доверие от руководства, мы работаем, мы понимаем, что нам нужно менять внутри команды, что нужно менять в тренировочном процессе.

Конечно, это не за один день будет, но еще раз говорю: я доволен тем, как команда работает. Конечно, будут моменты, когда не все будет гладко, но на сегодняшний день то, как мы провели те 1,5 месяца в команде, — я считаю, что это довольно качественные 1,5 месяца.