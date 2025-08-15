Бывший тренер Буковины и Металлиста 1925 Валерий Кривенцов поделился анализом поражения Полесья в ответном матче третьего раунда квалификации Лиги конференций против Пакша (1:2), но прохода дальше в общем противостоянии.

Когда счет стал 2:0, появилось беспокойство. После домашних 3:0 житомиряне заставили понервничать украинцев, потому что в начале второго тайма украинская команда пропустила второй гол 😁. Хотя в первые 20-25 минут поединка подопечные Руслана Ротаня могли закрыть это противостояние. Но вышло немного иначе. Нужно свое забивать?

Когда камера показывала вблизи футболистов «Полесья», мне показалось, что у них у всех были перепуганные глаза. Я, конечно, не знаю, что и как. Но в таком состоянии футболисты допускают много ошибок, что им не свойственно. По подбору исполнителей украинская команда была сильнее своих визави.

Однако к такому футболу, который предложили венгры, «Полесье» оказалось не готово. Но хорошо, что все так закончилось. У нас в чемпионате сейчас никто так не играет, когда команда бьет на нападающего-столпа, а тот сбрасывает мяч на набегающих партнеров.

«Волынь»? Это было раньше. Сейчас такого нет, когда идет постоянное давление на центральных защитников, когда загружается мяч и идет борьба. Вот этого, на мой взгляд, «Полесье» не ожидало.

Ошибки – это глобальный вопрос. Все наши команды играют для того, чтобы попасть в еврокубки. А когда туда попадают, там перегоряют. Почему? Да потому что там мы не такие частые гости и там зона повышенной ответственности. С этим давлением часто не могут справиться даже опытные исполнители.

«Фиорентина»? Шансы есть всегда. Но вот в игре с такими сильными соперниками на первое место выходит реализация, а также нужно постараться избежать ошибок и воспользоваться промахами оппонента.

50% шансов. У «Полесья» тоже есть классные исполнители. Команде важно выиграть в ближайшем матче чемпионата, чтобы почувствовать уверенность. И хорошо было бы, чтобы удача сопутствовала украинской команде. «Фиорентина» – явный фаворит, но подопечные Руслана Ротаня могут преподнести сюрприз представителю Серии А, – заявил Кривенцов в интервью Sport.ua.