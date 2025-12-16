ЛНЗ нацелился на ведущего игрока Кривбасса
С Драмбаевым и Кузиком попали в десятку
около 1 часа назад
Артур Микитишин / Фото - ФК Кривбасс
Полузащитник Кривбаса Артур Микитишин может покинуть Кривой Рог во время зимнего трансферного окна, сообщает журналист Михаил Спиваковский.
Криворожане не будут препятствовать трансферу при наличии хорошего предложения на фоне ограниченного количества украинцев в составе команды.
Стоит отметить, что у Кривбаса и ЛНЗ уже был опыт сотрудничества по поводу трансфера Александра Драмбаева в начале года, а летом из Кривого Рога в Черкассы перебрался Денис Кузик.
Микитишин в текущем сезоне провел в футболке Кривбаса 13 матчей: 2 гола, 2 ассиста.
Продолжение черкасской сказки и прорыв желто-черного Львова: итоги зимней части УПЛ.