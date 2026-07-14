Сергей Разумовский

ЛНЗ сыграл очередной контрольный поединок во время летних сборов, проверив свои силы в встрече с загребским Динамо. Матч вышел напряженным, однако забитых мячей болельщики так и не увидели — 0:0.

Украинская команда достаточно активно начала игру и еще до перерыва имела несколько шансов открыть счет. Пастух получил мяч в свободной зоне между защитниками и пробил, но вратарь хорватов действовал надежно. Вскоре шанс возник у Ассинора, однако его удар прошел выше ворот. Еще одна атака ЛНЗ также завершилась попыткой Пастуха, но мяч снова не попал в створ.

Во втором тайме команда продолжила искать свой момент. К. Дэвид обыграл соперника в штрафной площадке, но пробил неточно. Позже Пастух после индивидуального прохода заставил защитника Динамо спасать ситуацию в подкате. Ближе всего к голу был Дидик, который мощно пробил издалека, но мяч попал в штангу.

Хорватский клуб ответил ударом из-за пределов штрафной, но Паламарчук без проблем справился. В конце К. Дэвид пытался перебросить голкипера, но мяч пролетел над перекладиной.

23 и 30 июля ЛНЗ сыграет с бельгийским Гентом во втором раунде квалификации Лиги конференции.

Контрольный матч

ЛНЗ – Динамо Загреб 0:0